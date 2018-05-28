На Дне строителя в Екатеринбурге выступит IOWA

Екатеринбуржцы выбрали хедлайнера Дня строителя. По итогам голосования победила группа IOWA, она набрала 60,1 % голосов.— Мы запустили опросы в группах Дня строителя «ВКонтакте», Instagram и на Facebook. По нашим подсчетам, в голосовании приняло участие больше 1000 человек. Победителя определили сложением количества голосов: 624 человека выбрали группу IOWA, и 414 — Uma2rman, — рассказала руководитель рабочей группы оргкомитета Дня строителя Вера Белоус.День строителя отметят 11 августа. Площадкой праздника станет ЦПКиО им. Маяковского. Для горожан готовят конкурс профессионального мастерства «Золотой ковш», экстремальные мото-, скейт- и велошоу, а также строительные мастер-классы и многое другое.