«Премия №1» досталась Институту реакторных материалов

Вчера, 29 мая, на торжественном приеме губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в честь Дня российского предпринимательства вручили ежегодную «Премию №1» (за прорывной инновационный проект) и почетные дипломы Анатолия Мехренцева (лучшим представителям бизнес-сообщества).«Премию №1» получил Институт реакторных материалов. Награду — скульптуру в виде Царевны Лебеди — передали директору предприятия Дмитрию Маркову.Почетными дипломами имени Анатолия Мехренцева наградили генерального директора Уральского электрохимического комбината Александра Белоусова, директора Института реакторных материалов Дмитрия Маркова, директора агропредприятия «Тепличное» Романа Тягунова и директора компании «Лестех» Александра Шестакова.— Сегодня мы чествуем и благодарим вас за то, что свой предпринимательский талант вы обратили на благо России, на благо Свердловской области. Уверен, что и впредь наша плодотворная работа и конструктивное сотрудничество будут способствовать развитию уральской экономики, повышению качества жизни и продвижению Свердловской области в тройку российских регионов — лидеров экономического развития, — отметил Евгений Куйвашев.