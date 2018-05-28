В Екатеринбурге родственники ищут пропавшего пожилого человека с болезнью Альцгеймера

09:07 | 30.05.2018

28 мая, около четырех часов дня, в Екатеринбурге на улице Саввы Белых, 1, из подъезда дома, где его ненадолго оставила жена, ушёл и пропал 71-летний мужчина, Мягков Владимир Владимирович. Самостоятельно вернуться домой он не может: у него провалы в памяти, вызванные болезнью Альцгеймера. Он не помнит, где живет. Не может подняться в подъезд, позвонить в домофон или воспользоваться телефоном.



Поисками Владимира Владимировича занялись волонтёры отряда «Лиза Алерт», они сообщают приметы пропавшего: рост — 168 см, телосложение худощавое, волосы седые, короткие, глаза серо-голубые. Особые приметы: на левой руке отсутствует фаланга указательного пальца.



Владимир Мягков сутулится и ходит неуверенной походкой.



На момент ухода из дома был одет в тёмно-зелёную куртку, тёмно-синий свитер, чёрную толстовку с орнаментом, тёмно-голубые джинсы, тёмно-синие кроссовки и чёрную шапку.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Мягкова Владимира Владимировича, просим позвонить по телефону +78007005452 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска: +79122232646, Марго.