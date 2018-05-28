Евгений Куйвашев дал напутствие ФК «Урал» на заседании совета директоров

22:44 | 29.05.2018

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в заседании совета директоров футбольного клуба «Урал». На встрече были подведены итоги выступления команды за прошлый сезон и озвучены планы клуба.



В ходе заседания Евгений Куйвашев обратил внимание на то, что сейчас в регионе созданы все условия для качественной подготовки и успешных выступлений.



По словам президента ФК «Урал» Григория Иванова, губернатор области поставил команде задачу выходить в европейские кубки. «У нас сейчас очень классный стадион, где мы будем играть и нашим болельщикам будет комфортно. И мы будем стараться показывать хорошую, красивую игру», - заявил Иванов.



Фото: ДИП Свердловской области