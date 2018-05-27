В центре Екатеринбурга, на проспекте Ленина, загорелось заброшенное здание

В Екатеринбурге на проспекте Ленина, 79, горит заброшенное здание. В течение часа из-за пожара в центре города стоит густой дым.По информации ГУ МЧС по Свердловской области, причиной пожара стало возгорание мусора в неэксплуатируемом здании. Опасности для людей нет. Площадь пожара составила порядка 60 квадратных метров, на месте с огнем боролись с помощью 5 единиц техники.Как сообщают очевидцы, в настоящее время пожар уже потушен, однако дым все еще остался.Отметим, что загоревшееся здание является объектом культурного наследия. И горит оно не в первый раз — ранее площадь возгорания составляла 500 квадратных метров.