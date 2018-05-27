До конца весны на Урале будет прохладно

19:29 | 29.05.2018

Вплоть до конца мая на Среднем Урале будет довольно прохладно.



Синоптики прогнозируют, что в ночь с 29 на 30 мая температура воздуха в Екатеринбурге будет +1...3 градуса, днём +9...15 градусов. В ночь с 30 на 31 мая теплее, +9...11 градусов, днём +13...15.



Также до конца мая в Екатеринбурге будут периодически идти небольшие дожди, скорость ветра будет достигать 12–15 метров в секунду.



По прогнозам синоптиков, в начале лета на Среднем Урале также будет не жарко. Когда установится теплая погода, все еще остается неизвестным.



Фото: kmv.gorodskoitelegraf.ru