В екатеринбургской фан-зоне болельщиков будут кормить пельменями и окрошкой

17:56 | 29.05.2018

В фан-зоне чемпионата мира по футболу, которая разместится в парке имени Маяковского, будет работать фуд-корт: 17 корнеров на 400 гостей и ресторан на 180 человек. Болельщикам предложат пельмени, пряные говяжьи колбаски, окрошку на домашнем квасе, шашлык, узбекский плов и многочисленные закуски к пиву.



Напомним, что фан-зона проработает 25 дней с учетом выходных, с 14 июня по 15 июля. Площадка рассчитана на 17 тысяч человек. Здесь появится гигантский экран, по которому будут транслировать матчи, а также сцена, крытая зрительская трибуна и детская площадка.