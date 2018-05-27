Евгений Куйвашев принял участие в заседании президиума СОСПП

17:22 | 29.05.2018

Сегодня, 29 мая, в День российского предпринимателя, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в заседании президиума Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. На площадке торговой компании «Сима-ленд» собрались крупные бизнесмены региона.



Глава Среднего Урала нацелил предпринимателей на исполнение нового майского указа Президента РФ.



— В ближайшее время мы проведем необходимую корректировку региональных документов стратегического планирования, определим четкий план действий по реализации указа президента. Рассчитываю, что Союз промышленников и предпринимателей примет активное участие в этой работе, даст свои предложения, выступит в качестве экспертов, — сказал Евгений Куйвашев.



По словам губернатора, поддержка предпринимателей — одно из ключевых направлений работы областных властей. В регионе есть особая экономическая зона и льготы для бизнесменов. Куйвашев также отметил, что Свердловская область признана регионом с лучшими условиями для развития предпринимательства.



«Сейчас перед нами стоят новые задачи и вызовы, связанные с развитием цифровой экономики и внедрением новых технологий. Мы разработали проект концепции «умного региона». Будем системно внедрять сервисы, «цифру», современные коммуникативные решения. Цель — добиться развития человеческого капитала и роста конкурентоспособности экономики. А в конечном счете все это должно повысить качество жизни людей», — написал глава региона в Instagram.