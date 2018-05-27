В Железнодорожном районе могут построить школу детского фигурного катания

16:36 | 29.05.2018

На улице Кимовской в Железнодорожном районе Екатеринбурга могут построить школу детского фигурного катания. Соответствующее предложение по освоению участка получено от инвестора, сообщил глава администрации Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин.



— Было предложено рассмотреть земельный участок на улице Кимовской, примыкающей к полотну РЖД, для того чтобы разместить здесь школу детского фигурного катания, — сказал Курочкин.



Однако чиновник отметил, что решение по данному вопросу еще не принято.



— Вопрос не быстрый, и говорить о том, что сегодня принято решение о строительстве какого-то объекта, достаточно рано, — сказал глава администрации.





Фото: youtube.com