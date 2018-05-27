Новости дня
15:34 | 29.05.2018
Стала известна программа Дня защиты детей в Екатеринбурге
Затем, до 14:00, на Плотинке пройдет концертно-игровая программа с призами от мэрии. Также для детей подготовили мастер-классы и выставку военной и пожарно-спасательной техники.
В этом году тема Дня защиты детей — «Лето ярких событий!». Праздник посвящен чемпионату мира по футболу, ЭКСПО-2025, Году волонтера и 100-летию системы дополнительного образования.
Напомним, что из-за празднования Дня защиты детей в районе Исторического сквера запретят продавать алкоголь.
Фото: калининец.екатеринбург.рф
© «Вечерние Ведомости»
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