Новости дня
15:11 | 29.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 29 мая 2018 года
В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 92 противоправных деяния. Из них одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, одно разбойное нападение, два грабежа, 21 кража чужого имущества, одно неправомерное завладение автотранспортом, 14 фактов незаконного оборота наркотиков, из них 12 фактов сбыта.
За прошедшие сутки на территории области произошло 4 ДТП с пострадавшими, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести.
За минувшие сутки на территории области проведено 48 мероприятий, в которых приняли участие 5400 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 346 полицейских, 6 сотрудников ОВО Росгвардии, 23 работника частных охранных предприятий, 35 представителей добровольных народных дружин, 2 казака. Нарушений общественного порядка не допущено.
Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
© «Вечерние Ведомости»
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