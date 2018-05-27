Задержан екатеринбуржец, устроивший наркоплантацию в своей квартире (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга задержала 28-летнего местного жителя, который выращивал коноплю в квартире и гараже. В жилище обнаружено порядка 100 грамм наркотика, а также несколько кустов растения и оборудование для культивации. Сам мужчина признался, что пошел на преступление, чтобы вернуть долги.По данным фактам возбуждено и расследуется уголовное дело. Екатеринбуржцу грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.