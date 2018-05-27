На ЧМ-2018 аэропорт Кольцово запланировал 232 дополнительных рейса

14:21 | 29.05.2018

На время чемпионата мира по футболу екатеринбургский аэропорт Кольцово запланировал 232 дополнительных рейса, которые перевезут футболистов, официальных лиц и болельщиков.



- В общем количестве дополнительных рейсов 112 составляют чартеры с организованными группами болельщиков, еще 120 – рейсы со свободной продажей билетов, - отметили в пресс-службе воздушной гавани.



Екатеринбургский аэропорт будет связан прямым авиасообщением со всеми городами, принимающими матчи. Также заявки поступили из Египта, Швеции, Чехии.



Ожидается, что в час-пик (утром до матча и вечером после матча) пассажиропоток достигнет двух тысяч человек в час.



Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге состоятся матчи Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).