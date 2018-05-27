В Екатеринбурге будут судить мужчину, наехавшего на полицейского

14:00 | 29.05.2018

Инцидент произошел вечером 10 декабря 2017 года. Сотрудник патрульно-постовой службы попытался остановить автомобиль, который ехал по улице Агрономической. Водитель, однако, не стал останавливаться и наехал прямо на представителя власти. Полицейский запрыгнул на капот. Так он проехал некоторое время, пока не упал на одном из резких поворотов.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, по версии следствия, злоумышленник – мужчина 1985 года рождения – имеет отношение к незаконному обороту наркотиков. В скором времени он предстанет перед судом.





Фото: abnews.ru