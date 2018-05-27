В Билимбае сгорел приют для собак. Несколько животных погибло

В ночь с 27 на 28 мая произошел пожар в приюте для собак в поселке Билимбай Первоуральского городского округа. Его площадь составила 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.В результате погибло несколько собак, а также бараны и куры. Сгорели хозяйственные постройки, вольеры и забор. Сейчас активисты собираются заняться восстановлением приюта.