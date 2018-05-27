Уралец, избивший и ограбивший ветерана ВОВ, отправится в колонию на семь лет

12:59 | 29.05.2018

Тавдинский районный суд приговорил жителя поселка Азанка Ивана Панпурина к семи годам в колонии строгого режима за разбойное нападение на пенсионерку — ветерана Великой Отечественной войны.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в начале января этого года Панпурин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил окно в доме пенсионерки, проник внутрь и потребовал у хозяйки деньги. Так как женщина не отвечала, злоумышленник не менее двух раз ударил ее кулаком в голову и, после того как жертва упала, стал душить ее.



Женщина осталась жива, но получила вред здоровью средней тяжести. Преступник похитил 2,5 тысячи рублей, найденные им под подушкой.





Фото: penz-obl.ru