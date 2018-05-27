В Екатеринбурге полиция взыскала с должников более пяти миллионов рублей по штрафам

11:55 | 29.05.2018

В полиции Екатеринбурга подвели итоги мероприятия «Должник». В нем приняли участие различные подразделения, в том числе патрульно-постовая служба, Госавтоинспекция, сотрудники полиции на метрополитене и другие.



С 21 по 25 мая взыскано более пяти миллионов рублей задолженности по административным штрафам: 5,1 тысячи человек уплатили штрафы ГИБДД (порядка 5 млн рублей), 702 человека — другие штрафы.



Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, к ответственности за неуплату штрафов привлечено 268 автомобилистов. Им грозят штрафы в двукратном размере, административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.