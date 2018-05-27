В Новой Ляле нашли несанкционированную свалку. Возбуждено уголовное дело

11:34 | 29.05.2018

На землях лесного фонда в Новой Ляле прокуратура выявила несанкционированную свалку, где размещено 53 куб. м бытовых отходов и строительного мусора. Ущерб составил более 9,1 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, несанкционированное размещение отходов допущено руководителем ООО «Теплоцентраль». В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде».



Также прокуратура направила иск в суд с требованием обязать компанию ликвидировать свалку.





Фото: ullica.ru