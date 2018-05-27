В Екатеринбурге задержали автомобилиста, укравшего борсетку у прохожего

Инцидент произошел в минувшие выходные на перекрестке проспекта Ленина и Бажова. Водитель автомобиля ждал, когда пешеход перейдет дорогу. Видимо, тот медлил, потому что между мужчинами началась перебранка, в ходе которой автомобилист вышел из машины и отобрал у пешехода борсетку, после чего уехал. Однако потерпевший запомнил модель и номер автомобиля.Полиция Екатеринбурга на основании поступившего заявления задержала подозреваемого — ранее судимого местного жителя 1994 года рождения. Он признался, что взял из борсетки деньги (общий ущерб составил около 8,5 тысячи рублей).По данным фактам возбуждено уголовное дело. Задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям. Пострадавшие могут обращаться в органы внутренних дел по телефону (343) 3564201 или 02.