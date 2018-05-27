На время ЧМ-2018 в Екатеринбурге появится мобильное консульство Мексики

10:52 | 29.05.2018

На время чемпионата мира по футболу Мексика откроет в России мобильные консульства для помощи своим гражданам, сообщил «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел Карлос де Икаса.



17 июня консульство откроется в Москве, 23 июня — в Ростове-на-Дону, 27 июня — в Екатеринбурге. Еще одно откроют в начале июля в Самаре или Санкт-Петербурге, если мексиканская команда преодолеет групповой этап.



Ожидается, что на чемпионат в Россию приедут 25–60 тысяч мексиканцев.





Фото: b24.am