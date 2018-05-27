Из-за коммунальной аварии на Вторчермете затопило стадион

10:35 | 29.05.2018

Сегодня утром на улице Санаторной прорвало трубу, из-за чего оказался затопленным стадион. В результате коммунальной аварии без воды остались два объекта – физкультурно-оздоровительный комплекс (Санаторная, 24) и жилое здание (Санаторная, 19).



В «Водоканале» обещают восстановить водоснабжение в течение сегодняшнего дня.





Фото: vechrost.ru