Новости дня
10:19 | 29.05.2018
Свердловские приставы просят помощи в розыске алиментщиков (ФОТО)
Якунин Сергей Геннадьевич (дата рождения: 13.06.1962), уроженец г. Саратова, последнее место пребывания — г. Екатеринбург, ул. Ирбитская; задолженность по алиментам порядка 1 млн 900 тысяч рублей.
Бабушкин Алексей Александрович (20.12.1981), место рождения — село Патруши Сысертского района, последнее место пребывания — г. Арамиль, ул. Чапаева.
Половинкина Юлия Владимировна (13.08.1977), место рождения — Таджикистан, последнее место пребывания — г. Екатеринбург, ул. Симферопольская; задолженность по алиментам свыше 120 тысяч рублей.
Брежнев Василий Николаевич (11.06.1979), место рождения — п. Карабашка Тавдинского района, последнее место пребывания — г. Екатеринбург, ул. Ткачей; Челябинская область, Трехгорный, ул. Советская; задолженность — 560 тысяч рублей.
Овчинникова Галина Павловна (23.01.1980), место рождения — г. Свердловск, последнее место пребывания — г. Екатеринбург, ул. Учителей.
Информацию о местонахождении должников можно сообщать по телефонам:
+7 (343) 378-13-19 — дежурная часть,
+7 (343) 362-28-19 – отдел розыска УФССП России по Свердловской области,
+7 (343) 286-06-53 — телефон доверия.
Конфиденциальность гарантируется.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:23 | 29.05.2018
Губернатор Пермского края поднялся в «Индексе власти»
15:11 | 29.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 29 мая 2018 года
14:21 | 29.05.2018
На ЧМ-2018 аэропорт Кольцово запланировал 232 дополнительных рейса
14:13 | 29.05.2018
«Мы вас предупреждаем». Парламент Зауралья выступил против реализации пилотного проекта «Яндекс. Автобусы» в регионе
14:05 | 29.05.2018
В Курганской области снизили налоги для инвесторов ТОСЭР в моногородах
14:04 | 29.05.2018
Проект РМК получил всероссийскую награду
14:03 | 29.05.2018
В Челябинске прошла акция «Боевой расчет»
14:01 | 29.05.2018
В Челябинске остановлена стройка на улице Воровского
14:00 | 29.05.2018
Томинский ГОК провел благотворительную акцию по озеленению
14:00 | 29.05.2018
В Екатеринбурге будут судить мужчину, наехавшего на полицейского
13:43 | 29.05.2018
В Билимбае сгорел приют для собак. Несколько животных погибло
13:22 | 29.05.2018
Задержаны двое пермяков, причастные к сбыту фальшивых купюр
13:21 | 29.05.2018
С привокзальной площади в Екатеринбурге уберут киоски
12:38 | 29.05.2018
Новый терминал аэропорта Пермь обрел название
12:29 | 29.05.2018
Обнародована Концепция развития цифровой экономики Пермского края
12:16 | 29.05.2018
«Будем молчать — сомнут, съедят и не подавятся»: депутат Госдумы высказался о возможном демонтаже памятника Ленину в Екатеринбурге
12:13 | 29.05.2018
Сливочное масло прикамских производителей вошло в топ-15 по стандартам Роскачества
11:55 | 29.05.2018
В Екатеринбурге полиция взыскала с должников более пяти миллионов рублей по штрафам
11:34 | 29.05.2018
В Новой Ляле нашли несанкционированную свалку. Возбуждено уголовное дело
11:13 | 29.05.2018
В Екатеринбурге задержали автомобилиста, укравшего борсетку у прохожего
11:09 | 29.05.2018
Лучшие специалисты «Уралкалия» отмечены наградами ко Дню химика
10:52 | 29.05.2018
На время ЧМ-2018 в Екатеринбурге появится мобильное консульство Мексики
10:35 | 29.05.2018
Из-за коммунальной аварии на Вторчермете затопило стадион
10:30 | 29.05.2018
Бюджет спортивных федераций Прикамья предложено формировать на трёхлетку
10:19 | 29.05.2018
Свердловские приставы просят помощи в розыске алиментщиков (ФОТО)
10:00 | 29.05.2018
В Екатеринбурге реконструируют школу греко-римской борьбы
09:20 | 29.05.2018
Екатеринбуржцы задолжали за коммунальные услуги более 5,5 млрд рублей
09:05 | 29.05.2018
Лауреат «Премии № 1» получит скульптуру в виде Царевны Лебеди
21:47 | 28.05.2018
В Свердловской области от инсульта умерла 11-летняя девочка
20:20 | 28.05.2018
Свердловская область вошла в рейтинг городов с самым большим количеством пострадавших от укусов клещей
20:15 | 28.05.2018
ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге не закроют
19:07 | 28.05.2018
Новая детская поликлиника в Перми сможет принимать 350 человек в смену
18:49 | 28.05.2018
Энергетики vs коммунальщики: ПАО «Т Плюс» просит признать управляющую компанию из Екатеринбурга банкротом
18:45 | 28.05.2018
В Перми опечатаны «Уральские посикунчики» на Компросе
18:23 | 28.05.2018
Глава Серовского городского округа Елена Бердникова уходит в отставку
18:22 | 28.05.2018
От пожарной каски до поварского колпака
18:05 | 28.05.2018
Объявлен аукцион на поставку конструкций ФАПа и врачебных амбулаторий
17:58 | 28.05.2018
Обязанности главы Нижнего Тагила перейдут к Владиславу Пинаеву
17:36 | 28.05.2018
Прокуратура выявила многочисленные нарушения в свердловских школах