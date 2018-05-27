Свердловские приставы просят помощи в розыске алиментщиков (ФОТО)

Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области обращается к жителям региона с просьбой сообщить сведения о местонахождении лиц, имеющих долги по алиментам.Якунин Сергей Геннадьевич (дата рождения: 13.06.1962), уроженец г. Саратова, последнее место пребывания — г. Екатеринбург, ул. Ирбитская; задолженность по алиментам порядка 1 млн 900 тысяч рублей.Бабушкин Алексей Александрович (20.12.1981), место рождения — село Патруши Сысертского района, последнее место пребывания — г. Арамиль, ул. Чапаева.Половинкина Юлия Владимировна (13.08.1977), место рождения — Таджикистан, последнее место пребывания — г. Екатеринбург, ул. Симферопольская; задолженность по алиментам свыше 120 тысяч рублей.Брежнев Василий Николаевич (11.06.1979), место рождения — п. Карабашка Тавдинского района, последнее место пребывания — г. Екатеринбург, ул. Ткачей; Челябинская область, Трехгорный, ул. Советская; задолженность — 560 тысяч рублей.Овчинникова Галина Павловна (23.01.1980), место рождения — г. Свердловск, последнее место пребывания — г. Екатеринбург, ул. Учителей.Конфиденциальность гарантируется.