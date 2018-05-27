В Екатеринбурге реконструируют школу греко-римской борьбы

10:00 | 29.05.2018

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на поиск подрядчика, который разработает проект реконструкции детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе, расположенной по адресу улица Черепанова, 12Б.



Проект должен быть готов до 20 декабря этого года. Подрядчик проведет инженерно-геодезические изыскания и разработает необходимую документацию. Также он должен дать рекомендации по возможности надстройки второго этажа.