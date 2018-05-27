Облсуд отменил решение администрации Верхней Пышмы о запрете гонок на Балтыме

09:40 | 29.05.2018

Вчера, 28 мая, Свердловский областной суд признал незаконными действия администрации Верхней Пышмы, запретившей ледовые гонки на озере Балтым.



«Целый год мы бились за отмену постановления администрации В. Пышмы, принятого против автоспорта и ледового автодрома, которое было вынесено с явным превышением полномочий, а также ущемляло законные права и интересы организаторов и участников автогонок», — написал в Facebook руководитель базы отдыха «Лесная сказка» Максим Ченцов.



Запрет ввели по экологическим причинам. Сообщалось, что гонщики нарушают Водный кодекс РФ, проводя соревнования в водоохранной зоне.



Однако облсуд постановил, что озеро Балтым находится в федеральной собственности, поэтому местные власти не имели права выносить запрет.



«Сейчас мы получаем консультации по поводу мер привлечения к ответственности чиновников, совершавших незаконные действия. Также мы призываем региональное Минприроды отменить инициированные ими запретительные и репрессивные меры против ледового автодрома и спортсменов», — добавил Ченцов.





Фото: ekabu.ru