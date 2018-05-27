В Свердловской области от инсульта умерла 11-летняя девочка

21:47 | 28.05.2018

В больнице Верхнего Тагила скончалась ученица пятого класса. Предварительная причина смерти – инсульт.



По данным правоохранительных органов близлежащего к Тагилу Кировграда, последние два месяца девочка жаловалась на сильные головные боли. Позже её всё-таки госпитализировали в местную больницу, но там девочке стало хуже – она перестала спать. Когда же ребёнок впал в кому, верхнетагильские медики попросили помощь у Екатеринбурга. Тогда к ним был направлен вертолёт скорой помощи, но было поздно – к прилёту врачей ребёнок умер.



В настоящее время Кировградский СК проводит доследственную проверку в Верхнетагильской больнице и семье девочки. Если предварительный диагноз «инсульт» подтвердится, то правоохранители незамедлительно возбудят уголовное дело.



Фото: nervovnet.com