Жители уральского села пожаловались депутату Госдумы на коммунальный апокалипсис

Жители поселка Островное Березовского городского округа с марта месяца сидят без воды - того перемерзла труба на водоводе. Коммунальщики устранять аварию не спешат и даже не обещают произвести ремонт.– После того, как возмущенные жители чуть не наваляли коммунальщикам, они сюда больше не ездят. А с февраля даже квитанции носить перестали, – говорит депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин, посетивший сегодня населенный пункт.По словам местных, с них больше десяти лет собирали средства и за содержание жилья (по 1-1,5 тысяч рублей в месяц с обычной квартиры в бараке) и за капремонт (до 2015 года). При этом жилфонд толком не обслуживался, и когда дома начали рушиться, управляющая просто пропала с территории. Вместе с ней пропала и регулярная откачка и вывоз фекалий. В итоге инвалид-колясочник, как и все местные одинокие пожилые люди, ходят за водой к соседям.«Люди просили одно - приехать, пообщаться, и донести их проблемы до руководителей Берёзовского и до областной власти. Чтобы водоснабжение восстановили, стандартные коммунальные услуги вернули, да за свалку, наконец, взялись», – заявил Дмитрий Ионин.Отметим, что, несмотря на то, что Островное относится к Березовскому городскому округу, территориально он расположен ближе к Асбесту. Автобусы сюда не ездят (в поселке проживает около 200 человек и перевозчикам просто нерентабельно сюда ездить, а власти, судя по всему, не субсидируют перевозки), а пассажирские поезда, которые ездили по узкоколейной железной дороге от поселка Монетный, не ходят еще с 2003 года.