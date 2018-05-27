Свердловская область вошла в рейтинг городов с самым большим количеством пострадавших от укусов клещей

20:20 | 28.05.2018

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, на сегодняшний день регион насчитывает около 8 тысяч пострадавших от укусов клещей. Несмотря на то, что такой показатель почти в полтора раза ниже прошлогодних данных и уступает среднемноголетним показателям почти в два раза, количество жертв от кровососущих в области увеличивается. Так, только в Екатеринбурге зарегистрировано более трёх тысяч укушенных, из которых почти половина — дети.



По всему региону с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» в больницы поступило 30 человек, а с боррелиозом — около 60. Однако почти ни у кого первоначальный диагноз не нашёл подтверждения.



На сегодняшний день по всей Свердловской области акарицидные обработки были проведены только на 60 % территорий. В целом же по России в медучреждения с укусами клещей обратилось более 129 тысяч человек. Особая опасность присасывания насекомых сегодня наблюдается в Вологодской, Иркутской областях и в Санкт-Петербурге.



Фото: ekaterinburg.bezformata.ru