ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге не закроют

20:15 | 28.05.2018

Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга не стал закрывать торговый центр «Алатырь», который находится на пересечении ул. Малышева и ул. Московской. Согласно постановлению суда, до 1 сентября текущего года торговый центр должен узаконить планировку на пятом этаже, где сейчас находятся батутный парк и кинотеатр.



Несоответствие реальной планировки этажа имеющейся документации, согласно которой на этаже не должно находиться место детского досуга, выявили сотрудники региональной прокуратуры и МЧС во время проверки всех городских ТЦ на предмет соответствия строения нормам пожарной безопасности. Именно тогда было решено подать на «Алатырь» в суд с целью дальнейшего закрытия торгового центра. Первое заседание прошло ещё месяц назад, однако суд на месяц отсрочил своё решение. Теперь, согласно постановлению, у владельцев и управляющей компании ТРЦ «Алатырь» есть три месяца на то, чтобы внести изменения в техусловия и прочие документы, касающиеся планировки здания.



Напомним, массовые проверки торговых центров по России начались после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где, согласно официальным данным, погибли 60 человек.



Фото: tocenter.ru