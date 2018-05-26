Энергетики VS коммунальщики: ПАО «Т Плюс» просит признать управляющую компанию из Екатеринбурга банкротом

18:49 | 28.05.2018

Управляющая компания, которая обслуживает около 100 домов в Железнодорожном районе Екатеринбурга (преимущественно в микрорайоне Завокзальный) рискует стать банкротом в рамках судебного разбирательства. Энергетики в лице ПАО «Т Плюс» подали заявление в Арбитражный суд Свердловской области о признании УК банкротом – сумма исковых требований составила 25,8 миллиона рублей. В случае, если заявителю удастся добиться желаемого, то наиболее ликвидный жилфонд может «подобрать» управляющая компания «РЭМП Железнодорожного района».



Напомним, что ранее было признано банкротом ООО «Управляющая компания «Дом-Сервис», в отношении УК открыто конкурсное производство. Такое решение принял 17 мая Арбитражный суд Свердловской области. В числе кредиторов — АО «Екатеринбурггаз», ПАО «Т Плюс» (задолженность составляет 53 миллиона рублей), налоговая инспекция, МУП «Екатеринбургэнерго» и МУП «Водоканал». Под управлением ООО «Управляющая компания «Дом-Сервис» находится более 100 домов в Верх-Исетском районе уральской столицы.