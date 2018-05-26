Обязанности главы Нижнего Тагила перейдут к Владиславу Пинаеву

17:58 | 28.05.2018

После назначения Сергея Носова временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области его обязанности, до назначения нового мэра Нижнего Тагила, перейдут к заместителю главы администрации Владиславу Пинаеву.



- Как работали, так и будем работать, ничего после назначения Сергея Константиновича кардинально не поменяется, - цитирует Пинаева агентство «Между строк».



Выборы нового мэра Нижнего Тагила пройдут в единый день голосования – 9 сентября.



Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного и назначил главу администрации Нижнего Тагила Сергея Носова врио губернатора Магаданской области.



Фото: v-tagile.ru