Прокуратура выявила многочисленные нарушения в свердловских школах

17:36 | 28.05.2018

Прокуратура выявила нарушения в деятельности ЕМУП «Школьная базовая столовая «Золушка». Предприятие занимается организацией питания детей в школах, а также летних лагерях дневного пребывания.



Как сообщил и. о. начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Николай Сафронов, нарушения обнаружены в школах № 17 и № 175, гимназиях № 5 и № 120, лицеях № 109 и № 173.



В числе нарушений: продукты с истекшим сроком годности, продукты без документов, подтверждающих их качество и безопасность (пельмени, рыба, крупы), несоответствие веса готовых блюд заявленному в меню.



Также нарушаются правила использования разделочного инвентаря, столовой посуды (тарелки со сколами, разделочные доски с трещинами), правила санитарной обработки оборудования, мытья посуды, личной гигиены сотрудников, условия хранения отходов производства.



По итогам проверок возбуждены административные дела в отношении семи заведующих производством школьных столовых и в отношении ЕМУП «Золушка». Заведующие оштрафованы на пять тысяч рублей каждый, юридическое лицо — на 30 тысяч рублей. Также прокуратура анализирует результаты проверки о завышении цен на продукты питания и готовые блюда.



Кроме того, в Алапаевске надзорное ведомство выявило нарушения требований антитеррористической защищенности в школах № 5, 10, 12, 15.



«Ограждения вокруг школ частично отсутствуют, а имеющиеся ограждения имеют повреждения, что не исключает доступа посторонних лиц в лагерь. В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой главе муниципального образования «город Алапаевск» внесено представление, по результатам рассмотрения которого в бюджете запланированы денежные средства на изготовление и ремонт ограждений», — говорится в сообщении пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Аналогичные нарушения обнаружены в школах Октябрьского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга, Тагилстроевского и Дзержинского районов Нижнего Тагила, Пригородного, Гаринского, Туринского районов, в городах Березовский, Первоуральск, Качканар, Карпинск, Серов, Невьянск и других.





Фото: baikal24.ru