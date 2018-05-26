Куйвашев поздравил Носова с назначением врио губернатора Магаданской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил Сергея Носова с назначением временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области.«Сергея Константиновича всегда отличало желание двигаться вперед, стремление к новым достижениям. Много лет он успешно руководил Нижним Тагилом и явно созрел для покорения новых рубежей. Теперь перед ним будут стоять трудные, но интересные задачи. Жителям Магаданской области повезло: им достался энергичный и целеустремленный руководитель. А тагильцам, уверен, будет немного жаль отпускать Сергея Носова в далекий Магадан. Желаю ему успехов на новом месте!» — написал Куйвашев в Instagram.Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного и назначил главу администрации Нижнего Тагила Сергея Носова врио губернатора.