В Екатеринбурге воспитанники центра социальной помощи семье и детям поздравили ветеранов таможенной службы

В преддверии Дня ветеранов таможенной службы, который празднуется 29 мая, уральские таможенники с внушительным стажем получили в подарок открытки, которые для них нарисовали воспитанники подшефного Центра социальной помощи семье и детям Чкаловского района Екатеринбурга. Это совместный проект Уральского таможенного управления и благотворительного движения «Палитра добра».Кто такие таможенники и чем они занимаются, на мастер-классе рассказали сотрудники Уральского таможенного управления. А представители благотворительного движения «Палитра добра» и студенты Уральской архитектурной академии помогли ребятам нарисовать таможенников. Они изобразили разные сферы деятельности таможенных органов: досмотр товарной партии, работу кинологов, пресечение контрабанды — всего больше двух десятков работ.Жюри выбрало самые красочные и интересные. Они превратились в открытки, которые в праздник получат ветераны таможенной службы по всему Уралу. За работу все участники конкурса получили подарки и дипломы. А авторов рисунков, которые стали открытками, таможенники наградили билетами в парк научных развлечений.