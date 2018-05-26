В Екатеринбурге будут судить мужчину, напавшего на врача скорой помощи

16:34 | 28.05.2018

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель 1992 года рождения, обвиняемый в причинении телесных повреждений врачу.



Инцидент произошел возле дома № 29 на улице Рябинина. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ночью 6 марта этого года екатеринбуржец вызвал скорую для своего друга, с которым они вместе отмечали день рождения.



По данным следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал нецензурно высказываться в адрес врачей, которые якобы долго ехали. Мужчина бил кулаком по стеклу автомобиля скорой помощи. Внутри в это время находился врач-реаниматолог.



Когда медик все-таки вышел из машины, екатеринбуржец ударил его по груди. Следующий удар пришелся на безымянный палец руки медика.



Сейчас по данному делу утверждено обвинительное заключение. Мужчине грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.





Фото: sunhome.ru