Сергей Носов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области

15:37 | 28.05.2018

На сайте Президента РФ опубликован указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Магаданской области».



Временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области назначен теперь уже бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.



Указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Магаданской области»



В связи с заявлением губернатора Магаданской области Печеного В.П. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:



1. Принять отставку губернатора Магаданской области Печеного В.П. по собственному желанию.



2. Назначить Носова Сергея Константиновича временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Магаданской области.



3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.





Фото: kremlin.ru