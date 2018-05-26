Новости дня
15:14 | 28.05.2018
Ежедневно из-за «зацеперов» в Екатеринбурге останавливают около 40 трамваев
– Водители трамвая не могут продолжать движение, если известно, что на сцепном приборе находится ребенок. В среднем ежедневно происходит до 40 случаев остановок трамвая из-за детей, катающихся на «сцепке». Подростки умудряются забраться даже между вагонами, что еще опаснее, – рассказал начальник отдела по безопасности движения ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» Алексей Погорелов.
ТТУ обратилось за помощью в УВД Екатеринбурга, однако на данный момент ситуация не изменилась.
Напомним, что по закону «зацеперам» или их родителям грозят штрафы от 150 до 300 тысяч рублей, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.
© «Вечерние Ведомости»
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