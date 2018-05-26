Ежедневно из-за «зацеперов» в Екатеринбурге останавливают около 40 трамваев

15:14 | 28.05.2018

С наступлением весны в Екатеринбурге увеличилось число детей-«зацеперов», которые катаются на сцепных приборах трамваев. Каждый день по этой причине останавливается порядка 40 трамваев. Больше всего случаев зафиксировано на участке от улицы Маневровой и до Верх-Исетского рынка.



– Водители трамвая не могут продолжать движение, если известно, что на сцепном приборе находится ребенок. В среднем ежедневно происходит до 40 случаев остановок трамвая из-за детей, катающихся на «сцепке». Подростки умудряются забраться даже между вагонами, что еще опаснее, – рассказал начальник отдела по безопасности движения ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» Алексей Погорелов.



ТТУ обратилось за помощью в УВД Екатеринбурга, однако на данный момент ситуация не изменилась.



Напомним, что по закону «зацеперам» или их родителям грозят штрафы от 150 до 300 тысяч рублей, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.