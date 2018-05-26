На Среднем Урале празднуют День пограничника. Открытие памятника перенесли на август

14:40 | 28.05.2018

Сегодня исполняется 100 лет со дня образования пограничных войск России. В Свердловской области в преддверии юбилея стартовал автопробег с передачей флага Пограничных войск РФ. Также ветераны и члены общественных организаций возложили цветы к мемориальному комплексу «Черный тюльпан» и к Широкореченскому мемориалу.



Отметим, что праздничные мероприятия в парке Маяковского, запланированные на сегодня, отменяются. Это связано с запретом проведения подобных мероприятий, а также митингов и шествий в городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу.



Пограничники соберутся в парке 25 августа на открытии памятника, рассказал заместитель председателя ЗакСО Владимир Власов.



«Установить мемориал мы планировали в мае в парке Маяковского, на аллее, где находится памятник военным мотоциклистам. Но из-за президентского указа об усилении мер безопасности с 25 мая по 25 июля в Екатеринбурге перенесли установку на 25 августа», — цитирует Власова «Российская газета».



На памятнике будут изображены пограничник, собака и пограничный столб.





Фото: em35.ru