Дети-сироты получили квартиры в Первоуральске и Каменске-Уральском

13:22 | 28.05.2018

В рамках областной программы более 60 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили квартиры в двух свердловских городах.



В Каменске-Уральском детям-сиротам предоставлено 20 квартир в доме на Комсомольском бульваре, в Первоуральске – 43 жилых помещения в доме на улице Чусовой.



В ближайшее время жилье получат дети-сироты Тугулыма и Ревды.





Фото: gorodberdsk.ru