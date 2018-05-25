Екатеринбургский депутат об отключениях горячей воды: «Желание помыться никому не интересно»

Депутат Екатеринбургской гордумы Григорий Вихарев в социальной сети Facebook прокомментировал сообщение жительницы об отсутствии у нее в квартире горячей воды.«Вчера мыла посуду ледяной водой. Отморозила руки напрочь. Отопление отключили, горячей воды тоже нет — спасибо перестраховщикам из УК «Ардо». Причем воды нет аж до 26-го числа! Дома я хожу в шубе, в ней и сплю. И не могу даже принять горячую ванну, чтобы согреться», — написала Валентина Попова 23 мая.В комментариях под постом депутат Григорий Вихарев заявил, что желание горожан помыться никого не интересует.«Чье-либо желание помыться никому не интересно», — написал Вихарев.Отметим, что 25 мая в Екатеринбурге завершились гидравлические испытания трубопроводов, которые сопровождались отключением горячего водоснабжения.