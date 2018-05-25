Причиной возгорания автобуса в Первоуральске стала техническая неисправность

11:44 | 28.05.2018

Прокуратура завершила проверку инцидента, который произошел 3 апреля 2018 года в Первоуральске. Напомним, что автобус DAEWOO BH-120, перевозящий пассажиров по маршруту № 513 (Екатеринбург — поселок Новоуткинск), загорелся прямо на ходу. К счастью, никто не пострадал. 10 пассажиров успели покинуть салон.



По результатам проверки установлено, что причиной пожара стала неисправность узлов и агрегатов моторного отсека. Прокуратура обязала транспортную компанию ООО «Лира» усилить предрейсовый контроль за техническим состоянием транспорта. Также к ответственности привлечен один из сотрудников компании — контролер технического состояния.





Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области