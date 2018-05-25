Новости дня
11:44 | 28.05.2018
Причиной возгорания автобуса в Первоуральске стала техническая неисправность
По результатам проверки установлено, что причиной пожара стала неисправность узлов и агрегатов моторного отсека. Прокуратура обязала транспортную компанию ООО «Лира» усилить предрейсовый контроль за техническим состоянием транспорта. Также к ответственности привлечен один из сотрудников компании — контролер технического состояния.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
© «Вечерние Ведомости»
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