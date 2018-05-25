ДТП под Нижним Тагилом, где автобус с детьми врезался в грузовик, заинтересовались следователи

11:18 | 28.05.2018

По факту ДТП, которое произошло вчера вечером под Нижним Тагилом, проводится доследственная проверка.



Напомним, что, по предварительной информации, водитель автобуса, перевозящего 30 детей, не справился с управлением и допустил столкновение с остановившимся на запрещающий сигнал светофора грузовиком Scania. К счастью, никто не пострадал.



Следователи проверят перевозчика на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей.



«С учетом того, что в данной ситуации имело место возможное ненадлежащее оказание услуг по перевозке группы детей, чьи жизнь и здоровье подверглись опасности, следственным отделом по Ленинскому району г. Нижний Тагил СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении СУ СКР по Свердловской области.





Фото: АН «Между строк»