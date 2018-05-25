В Екатеринбурге задержали закладчика с крупной партией наркотиков

11:00 | 28.05.2018

Вчера, 27 мая, сотрудники Росгвардии задержали в районе улицы Фронтовых Бригад 23-летнего закладчика наркотиков.



Мужчина шел вдоль дороги и, увидев патрульный автомобиль, вдруг побежал. При задержании он пояснил, что шел в лесополосу, чтобы сделать закладки наркотиков.



В отделе полиции у молодого человека изъяли 51 сверток (31 грамм) с порошкообразным веществом. Химическое исследование установило, что это N-метилэфедрон.



По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.