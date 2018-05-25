Информация о природных пожарах на территории Свердловской области по состоянию на 28 мая

10:42 | 28.05.2018

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, на сегодняшний день в регионе действует три природных лесных пожара, два из которых остаются прежними — в посёлке Малышева и в посёлке Сагра.



Так, первый, недалеко от посёлка Малышева, где на площади 10 гектаров горит трава и подлесок, второй день тушат 2 единицы техники и 44 человека.



Во втором случае, в посёлке Сагра Верхнепышминского городского округа, площадь пожара сокращается: если вчера там горели 20 гектаров леса, то на сегодняшний день площадь горения составляет 15 гектаров. В тушении этого очага возгорания принимают участие 8 человек и 2 единицы техники.



Сообщение о третьем лесном пожаре появилось сегодня. Низовой пожар возник в лесу недалеко от посёлка Маслова в Ивдельском городском округе. Площадь пожара составляет 25 гектаров, ему присвоен 3-й класс пожарной опасности. В тушении задействованы 6 человек и 1 единица техники.



Причиной всех лесных пожаров, действующих в регионе на сегодняшний день, стало нарушение требований пожарной безопасности населением при нахождении в лесу. В связи с чем специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют муниципальным властям:



• держать ситуацию с природными пожарами на особом контроле;

• своевременно принимать исчерпывающие меры по недопущению возгораний и в лесах, и на территориях муниципальных образований;

• активнее проводить разъяснительную работу с населением, а также с арендаторами сельскохозяйственных земель и лесных угодий.



Жителям Свердловской области необходимо быть предельно осторожными с огнём, соблюдать требования пожарной безопасности, как в быту, так и в природной среде.



В случае возникновения чрезвычайной ситуации и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номер пожарных и спасателей МЧС России 101.



Информация: ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области

Фото: uralaviales.ru