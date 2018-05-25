Среднеуральская птицефабрика выплатила более полумиллиона рублей за негативное воздействие на окружающую среду

09:59 | 28.05.2018

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности ООО «Птицефабрика «Среднеуральская». Установлено, что у предприятия нет разрешительных документов на сброс сточных вод в болото Молебское. Кроме того, сточные воды сбрасываются в водоем без должной очистки, с превышением концентрации фосфатов и азота аммонийного. В результате птицефабрику оштрафовали на 50 тысяч рублей, должностное лицо – на 10 тысяч рублей.



Так как предприятие не спешило устранять нарушения, прокуратура направила иск в суд. Верхнепышминский городской суд взыскал с птицефабрики более 500 тысяч рублей за негативное воздействие на окружающую среду. Также предприятию запретили сброс сточных вод до обеспечения нормативной степени очистки.





Фото: ekburg.tv