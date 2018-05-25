Начало недели в Екатеринбурге будет прохладным

09:42 | 28.05.2018

Начало последней майской недели не принесет жителям уральской столицы долгожданного тепла. По данным синоптиков, 29-30 мая температура не поднимется выше 14 градусов. Также все три дня ожидаются дожди. Ночью и утром в Свердловской области сохраняются заморозки до -4 градусов.



Фото: hab.kp.ru