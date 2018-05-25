Три автомобиля горели ночью на улице Репина

Прошедшей ночью, в 02:44, на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании автомобилей на улице Репина в Екатеринбурге.К месту ЧП выехали 2 единицы техники и 9 человек личного состава.По прибытии на место пожарным потребовалось 2 минуты, чтобы потушить горящие автомобили.Однако огонь успел практически полностью уничтожить автомобиль Cadillac SRX, серьёзно повредить кузов и салон Volkswagen Polo.Владелец третьего автомобиля, Volkswagen Touareg, успел отогнать свою уже горящую машину в сторону и тем самым хоть и повреждённую, но спасти от полного выгорания.«Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли записи с наружной камеры видеонаблюдения. Предварительно установлено, что первым воспламенился Cadillac SRX, после пламя перекинулось на припаркованные рядом Volkswagen Polo и Volkswagen Touareg. Оба владельцев Volkswagen уже обратились в полицию с заявлениями. Личность владельца Cadillac SRX устанавливается. По факту произошедшего организованы необходимые мероприятия по установлению обстоятельств инцидента», - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.Фото: ИА «Ночные новости»