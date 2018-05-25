Под Нижним Тагилом автобус с детьми врезался в грузовик

09:09 | 28.05.2018

Накануне вечером на Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло ДТП с участием автобуса КАвЗ, перевозящего 30 детей.



По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил столкновение с остановившимся на запрещающий сигнал светофора грузовиком Scania. К счастью, никто не пострадал.



«Дети доставлены домой дублирующим автобусом. Благодаря тому, что все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.





Фото: АН «Между строк»