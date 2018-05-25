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Новости дня


21:22 | 27.05.2018

В Екатеринбурге в жилом доме сгорела квартира

Сегодня днем в Екатеринбурге в жилом девятиэтажном доме на Новаторов, 1, сгорела квартира на втором этаже.

Площадь возгорания составила 40 кв. метров, повреждено домашнее имущество. По словам жильцов сгоревшей квартиры, причиной пожара стала неисправная проводка. На борьбу с огнем прибыли 20 спасателей и 4 единицы техники.

Спасатели эвакуировали из дома 6 человек по лестницам и одного ребенка с помощью спасустройства. Пострадавших нет.

Фото: vd-tv.ru

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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