В Екатеринбурге в жилом доме сгорела квартира

21:22 | 27.05.2018

Сегодня днем в Екатеринбурге в жилом девятиэтажном доме на Новаторов, 1, сгорела квартира на втором этаже.



Площадь возгорания составила 40 кв. метров, повреждено домашнее имущество. По словам жильцов сгоревшей квартиры, причиной пожара стала неисправная проводка. На борьбу с огнем прибыли 20 спасателей и 4 единицы техники.



Спасатели эвакуировали из дома 6 человек по лестницам и одного ребенка с помощью спасустройства. Пострадавших нет.



Фото: vd-tv.ru