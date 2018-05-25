Синоптики снова прогнозируют усиление ветра на Среднем Урале

15:40 | 27.05.2018

Очередное усиление ветра до 18 м/с на территории Свердловской области прогнозируется синоптиками.



В свою очередь, Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности:



• ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;



• если сильный ветер застал вас на улице, укрыться в подземном переходе или подъездах зданий;



• не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов;



• не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;



• убрать хозяйственные вещи со двора и балконов;



• собственникам частных домовладений и дачных участков следует обратить внимание на надежность крепления тепличных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра;



• соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном ветре и бытовые, и природные возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку.



В случае возникновения происшествий и необходимости оказания помощи просят жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.



Информация: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: vsluh.ru