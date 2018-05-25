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14:38 | 27.05.2018

В Екатеринбурге благодаря фестивалю «Стенограффия» появится уличный хромакей

В Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта, 23, в рамках фестиваля «Стенограффия», проходящего в городе, появится уличный хромакей.

Хромакей («цветовой ключ») — технология совмещения двух и более изображений или кадров в одной композиции. С помощью этой технологии можно «удалить» фон, и «подложить» изображение или видео через видеоредактор. В повседневной жизни хромакеем называют сам экран, на фоне которого снимают.

Самый популярный цвет фона для комбинированных съёмок в кинопроизводстве — зелёный, именно такой и появится у нас. Зелёный фон используется наиболее часто, так как цифровые камеры наиболее чувствительны к зелёным оттенкам из-за применяемых в них матриц, также зелёный фон стал более широко применяться по причине широкого распространения синих джинсов, а также наличия голубых глаз у людей.

Как говорят организаторы, благодаря этому арт-объекту совсем скоро каждый желающий сможет снимать своим смартфоном видео на «зелёнке».

В Екатеринбурге благодаря фестивалю «Стенограффия» появится уличный хромакей


Фото: fb.ru artinfinit.md

© «Вечерние Ведомости»

 


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